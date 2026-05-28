' Le due Bari 2026' online il bando per gli spettacoli estivi nelle periferie | pronti oltre 560mila euro
È stato pubblicato online il bando per gli spettacoli estivi nelle periferie di Bari, con una dotazione di oltre 560.000 euro. La iniziativa mira a organizzare eventi dal vivo nelle zone periferiche della città, riprendendo il tradizionale cartellone estivo. La raccolta delle proposte è aperta a operatori e associazioni interessate a partecipare. La selezione delle attività si concentrerà su spettacoli che coinvolgano le comunità locali e valorizzino gli spazi pubblici.
Torna il cartellone estivo di spettacoli dal vivo destinato a valorizzare le aree periferiche del capoluogo pugliese. È ufficialmente online sul sito istituzionale del Comune di Bari l’avviso pubblico per l’edizione 2026 de ‘Le due Bari’, il programma di attività culturali e artistiche diffuso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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