' Le due Bari 2026' online il bando per gli spettacoli estivi nelle periferie | pronti oltre 560mila euro

Notizia in breve

È stato pubblicato online il bando per gli spettacoli estivi nelle periferie di Bari, con una dotazione di oltre 560.000 euro. La iniziativa mira a organizzare eventi dal vivo nelle zone periferiche della città, riprendendo il tradizionale cartellone estivo. La raccolta delle proposte è aperta a operatori e associazioni interessate a partecipare. La selezione delle attività si concentrerà su spettacoli che coinvolgano le comunità locali e valorizzino gli spazi pubblici.