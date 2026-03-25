È stato pubblicato il bando “Affabulazione 2026” dal Comune di Napoli, che mette a disposizione 889mila euro destinati a progetti di spettacolo dal vivo nelle periferie della città. L’avviso pubblico riguarda la selezione di iniziative culturali che coinvolgano artisti e compagnie teatrali, con l’obiettivo di promuovere attività artistiche nelle zone meno centrali. Le domande possono essere presentate entro una data stabilita.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali da realizzare nell’ambito della rassegna “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica” 2026, finalizzata all’animazione delle municipalità periferiche della città attraverso eventi di spettacolo dal vivo e attività laboratoriali tematiche. L’iniziativa prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 900mila euro, destinata al sostegno di rassegne di teatro, musica e danza che si distribuiranno nel territorio cittadino secondo un criterio policentrico, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, riequilibrio territoriale e valorizzazione delle realtà artistiche locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al via il bando “Affabulazione 2026”: 889mila euro per lo spettacolo dal vivo nelle periferie

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