Il Comune premia chi organizza spettacoli nelle periferie di Roma | contributi fino a 45mila euro

Il Comune di Roma ha pubblicato un bando rivolto a chi organizza spettacoli nelle aree periferiche della città. L’iniziativa prevede contributi fino a 45.000 euro per supportare le attività culturali in quartieri meno centrali. Il finanziamento è destinato a sostenere eventi live e promuovere l’arte nelle zone meno coperte dai grandi appuntamenti culturali cittadini. La misura fa parte di un progetto più ampio dell’amministrazione per valorizzare le periferie.

Portare lo spettacolo dal vivo nelle periferie della Capitale: è l’obiettivo a cui punta il bando pubblicato da Roma Capitale e promosso dall’Assessorato alla Cultura. Le risorse ammontano a quasi due milioni di euro (1.890.854,31), destinati dal ministero della Cultura alla Capitale.Per ogni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Spettacolo dal vivo nelle periferie: avviso del Comune di Napoli da 889mila euroIl Comune di Napoli ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali da realizzare nell’ambito della rassegna Affabulazione –... Leggi anche: Superbonus: 45mila lettere dall'Agenzia delle entrate per chi non è in regola con la casa. Controlli e multe fino a 8mila euro Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 24 assunzioni in 12 mesi. Ma l’80% dei dipendenti dichiara che il Comune premia chi non merita; Traguardo dei 40 anni di attività, il comune premia tre aziende storiche; Il Comune premia gli studenti eccellenti del territorio; Il Times premia il Piemonte: la meta per chi cerca bellezza senza folla. Contro l’overtourism Ischia premia chi fitta casa ai residentiPer contrastare l’overtourism, e tendere una mano agli isolani che cercano casa in affitto, scende in campo il Comune di Ischia. Sollevando dal pagamento dell’Imu, l’imposta municipale unica, per i ... napoli.repubblica.it Il Comune di Magliano in Toscana premia i cittadini che contribuiscono ad abbellire il territorio con il concorso 'Borgo fiorito', vinto da Vanessa Menicucci, Lia Bambagioni e Ombretta Severi. - facebook.com facebook