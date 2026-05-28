le destre ci riprovano col condono ma sono costrette alla retromarcia

Notizia in breve

Le forze di destra hanno tentato di riproporre un condono fiscale, ma sono state costrette a fare un passo indietro. Si tratta di un nuovo tentativo di inserire una misura già bocciata in passato, attraverso un blitz che non è stato portato avanti con successo. La proposta, presentata nuovamente, non ha superato le resistenze e ha portato a un ritiro.