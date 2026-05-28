Le destre ci riprovano col condono ma sono costrette alla retromarcia
Le forze di destra hanno tentato di riproporre un condono fiscale, ma sono state costrette a fare un passo indietro. Si tratta di un nuovo tentativo di inserire una misura già bocciata in passato, attraverso un blitz che non è stato portato avanti con successo. La proposta, presentata nuovamente, non ha superato le resistenze e ha portato a un ritiro.
Il solito blitz. Non il primo, ma solo l’ennesimo tentativo di far rientrare dalla finestra il condono già più volte uscito dalla porta. E anche stavolta il destino della proposta avanzata da Forza Italia è lo stesso: dopo le proteste delle opposizioni, gli azzurri sono costretti alla retromarcia ritirando l’emendamento al Piano casa che voleva riaprire e allargare i termini della sanatoria del 2003 del governo Berlusconi. L’obiettivo principale, dichiarato più volte, è di far rientrare in quel condono la Campania, che all’epoca non aderì. La prima volta il blitz era stato tentato da Fratelli d’Italia durante la Manovra con un emendamento che arrivava a pochissimi giorni dal voto regionale in Campania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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