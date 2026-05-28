Il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha commentato le critiche delle destre a Bruxelles, sottolineando che da quattro anni loro sono presenti nell'Unione. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese per l’energia, oltre a quelle militari. La richiesta mira a consentire maggiore flessibilità finanziaria per le spese energetiche.

Giorgia Meloni ha scritto una lettera a Ursula von der Leyen in cui chiede di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese per l’energia, oltre che a quelle militari. Dopo aver sottoscritto gli impegni Nato, il piano di riarmo europeo e il Patto di stabilità, ora si rende conto che lo shopping militare non è una priorità. Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, che ne pensa? “Giorgia Meloni paga le conseguenze delle sue scelte. Noi l’avevamo avvisata che firmare la nuova versione del Patto di Stabilità sarebbe stato una camicia di forza per l’Italia. E adesso tutti i nodi vengono al pettine. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Le destre attaccano Bruxelles. Ma da quattro anni ci sono loro in Ue”. Parla il capodelegazione del M5S al Parlamento europeo, Tridico

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