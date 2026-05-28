Alcune cellule tumorali con cromosomi anomali e dimensioni ridotte sono state identificate come possibili cause di maggiore aggressività nei tumori. Queste cellule alterate potrebbero contribuire a rendere il cancro più difficile da curare. La ricerca si concentra sull’identificazione di queste caratteristiche cellulari per comprendere meglio la progressione della malattia. Non sono stati ancora definiti trattamenti specifici basati su queste anomalie.

AGI - Alcune cellule tumorali con numero anomalo di cromosomi e dimensioni inferiori al previsto potrebbero essere tra i principali fattori che rendono certi tumori più aggressivi e difficili da trattare. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e coordinato da Daniela Cimini della Virginia Tech, che ha analizzato il comportamento delle cosiddette cellule tetraploidi durante la crescita tumorale. Nelle cellule sane il patrimonio genetico è normalmente composto da due copie di ciascun cromosoma, una ereditata da ciascun genitore. Talvolta però durante la divisione cellulare possono verificarsi errori che alterano il numero dei cromosomi, favorendo l’insorgenza di malattie come il cancro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le cellule piccole e alterate peggiorano il cancro

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