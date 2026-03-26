Scoperto un legame tra la vitamina B2 e il cancro | può proteggere anche le cellule tumorali

Un recente studio condotto dall'Università Julius-Maximilians di Würzburg ha evidenziato un possibile collegamento tra la vitamina B2 e lo sviluppo di tumori. La ricerca indica che questa vitamina, coinvolta nel metabolismo cellulare, potrebbe avere un ruolo nel proteggere le cellule tumorali dal processo di morte cellulare programmata, contribuendo alla loro crescita. Lo studio si basa su analisi condotte su cellule in laboratorio.

Un nuovo studio dell'Università Julius-Maximilians di Würzburg (JMU) ha scoperto che la vitamina B2, essenziale per il metabolismo e la protezione cellulare, potrebbe proteggere le cellule tumorali da un processo di morte cellulare programmata, favorendo così la crescita dei tumori. Dallo studio di questo meccanismo i ricercatori puntano a sviluppare nuove terapie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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