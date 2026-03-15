Cancro al pancreas uno studio sui topi elimina le cellule precancerose prima che diventino tumorali

Uno studio preclinico condotto sui topi ha mostrato che eliminare le lesioni precancerose nel pancreas può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di tumore al pancreas. I ricercatori hanno osservato che questa strategia può raddoppiare i risultati rispetto ai trattamenti applicati dopo la diagnosi. La ricerca si concentra sulla rimozione precoce delle cellule potenzialmente tumorali prima che si sviluppino in forme invasive.

Un nuovo studio preclinico condotto sui topi ha dimostrato che eliminare le lesioni precancerose nel pancreas potrebbe migliorare in modo significativo il tasso di sopravvivenza del tumore al pancreas, anche raddoppiandola rispetto al trattamento successivo alla diagnosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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