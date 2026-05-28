Una classifica aggiornata al 2026 elenca le dieci canzoni di Drake più ascoltate. La lista riflette i brani più popolari dell'artista nell’estate di Iceman. La posizione delle canzoni si basa sui dati di streaming e vendite digitali. Nessuna canzone è stata esclusa o inserita manualmente; si tratta di numeri ufficiali. La classifica mostra chiaramente i brani che hanno dominato le playlist e le radio nel periodo.

Drake è ufficialmente nella sua stagione Iceman. E, nonostante la tiritera infinita di quelli con l’emoji del gufo o del ghiaccio in bio, gli stessi che mi danno dell’“opp” solo perché apprezzo la musica dei suoi rivali e le loro vittorie su di lui, devo ammettere che mi piace almeno il 70% della valanga di brani che Drake ha appena pubblicato. (Sembra che non vedano mai i tweet in cui definisco Her Loss un lampo di genialità del Drake recente, o in cui dico che For All the Dogs è stato odiato ben oltre il dovuto. Pazienza). La verità è semplice: puoi goderti la nuova, buona musica di Drake anche se ti sei divertito un mondo a vedere “l’altra parte” trionfare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le 10 migliori canzoni di Drake, una classifica aggiornata al 2026, ovvero all'estate di Iceman

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Mancano 2 giorni alluscita di Iceman di Drake

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