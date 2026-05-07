Il cantante ha deciso di decorare la propria villa con un rivestimento di ghiaccio, in vista dell’uscita del suo nuovo album, previsto per il 15 maggio. La scelta si inserisce nell’ultima fase della campagna promozionale, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul progetto musicale. La villa si trova vicino a un centro urbano e la sua trasformazione è stata documentata attraverso vari scatti pubblicati sui social.

Nell’ultimo capitolo della campagna promozionale giunta quasi agli sgoccioli, Drake ha realizzato un look gelido per la sua villa, in prossimità della release del nuovo album, Iceman in uscita il 15 maggio. In una serie di foto pubblicate sul suo sito Drake Related, il rapper di Hotline Bling ha condiviso alcune immagini della sua residenza di Toronto, nei quali l’ingresso principale della sua tenuta è ricoperto di ghiaccioli e brina, compresa la sua flotta di auto di lusso. Il ghiaccio ha rivestito anche lo studio di registrazione, con neve e ghiaccioli che gocciolano dalle console e dalle tastiere, che cospargono un divano a forma di C al centro della stanza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake ha ricoperto la sua villa di ghiaccio per promuovere il nuovo album “Iceman”

WHY DRAKE MIGHT HAVE JUST LEAKED THE COVER FOR HIS NEW ALBUM ICEMAN

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