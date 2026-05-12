Le 10 BMW Più brutte di sempre La classifica aggiornata

Negli ultimi vent'anni, BMW ha presentato diversi modelli che hanno suscitato critiche per il loro aspetto estetico. Alcuni di questi veicoli sono stati considerati dei veri e propri tradimenti rispetto al tradizionale stile del marchio, risultando meno apprezzati dal pubblico e dalla critica. Questa lista raccoglie le dieci vetture che, secondo le opinioni più diffuse, sono state le più discusse sotto l’aspetto estetico.

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BMW ha avuto un problema particolare negli ultimi 20 anni: molte sue auto non sono state giudicate “brutte” in senso classico, ma considerate tradimenti del design storico del marchio. Quando BMW sbaglia, gli appassionati reagiscono malissimo. Ecco le BMW più criticate esteticamente di sempre. 1. BMW i3. Design futuristico e molto particolare. Criticata per: ruote strette,. carrozzeria alta,. proporzioni strane,. superfici spezzate.. Sembrava una concept urbana uscita troppo presto. Eppure oggi viene considerata una delle elettriche più intelligenti e originali del suo tem 2. BMW XM. Per molti è il punto più basso del design BMW moderno. Critiche: calandra gigantesca,.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Le 10 BMW Più brutte di sempre. La classifica aggiornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le 10 Auto Più Brutte del 2025 – Quando il Design Va in Pensione Anticipata Notizie correlate Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classificaAudi ha quasi sempre puntato su design sobri e “puliti”, quindi le sue auto raramente vengono definite davvero brutte. Ranking Uefa, 5° posto in Champions League sempre più difficile per le italiane: la classifica aggiornata e cosa può succederedi Redazione JuventusNews24Ranking Uefa, 5° posto in Champions sempre più complicato per le italiane: la classifica aggiornata e che cosa può... Argomenti più discussi: Le 10 BMW Più brutte di sempre. La classifica aggiornata; Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classifica; Le 10 Alfa Romeo più brutte della storia, quali sono?. Classifica delle auto più brutte, il meglio del peggio di sempreVi siete mai chiesti quali sono le auto più brutte di sempre? Certo, i gusti in questo caso fanno la differenza, ma esistono delle automobili di indubbia bruttezza, universalmente riconosciute. Ci ... 105.net