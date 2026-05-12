Le 10 BMW Più brutte di sempre La classifica aggiornata
Negli ultimi vent'anni, BMW ha presentato diversi modelli che hanno suscitato critiche per il loro aspetto estetico. Alcuni di questi veicoli sono stati considerati dei veri e propri tradimenti rispetto al tradizionale stile del marchio, risultando meno apprezzati dal pubblico e dalla critica. Questa lista raccoglie le dieci vetture che, secondo le opinioni più diffuse, sono state le più discusse sotto l’aspetto estetico.
BMW ha avuto un problema particolare negli ultimi 20 anni: molte sue auto non sono state giudicate “brutte” in senso classico, ma considerate tradimenti del design storico del marchio. Quando BMW sbaglia, gli appassionati reagiscono malissimo. Ecco le BMW più criticate esteticamente di sempre. 1. BMW i3. Design futuristico e molto particolare. Criticata per: ruote strette,. carrozzeria alta,. proporzioni strane,. superfici spezzate.. Sembrava una concept urbana uscita troppo presto. Eppure oggi viene considerata una delle elettriche più intelligenti e originali del suo tem 2. BMW XM. Per molti è il punto più basso del design BMW moderno. Critiche: calandra gigantesca,.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Le 10 Auto Più Brutte del 2025 – Quando il Design Va in Pensione Anticipata
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