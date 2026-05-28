LDA e Aka 7even | online il video di Santa il singolo tra ritmo latino e malinconia

LDA e Aka 7even pubblicano il videoclip di "Santa", il nuovo singolo già in rotazione radiofonica. Il brano si apre con un ritmo latino che caratterizza la produzione, mettendo in contrasto la leggerezza della musica con una dimensione più emotiva e riflessiva.Un brano tra malinconia e ritmo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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LDA, Aka 7even Santa (Instrumental+cori)

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