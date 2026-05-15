LDA e Aka 7even in concerto per il Caivano Campania Cultura Festival

Sabato 16 maggio, Piazza Mercato a Caivano ospiterà un concerto con la partecipazione di LDA e Aka 7even, inserito nel calendario del Caivano Campania Cultura Festival. L'evento si propone come un momento di incontro per i giovani, offrendo un’occasione per condividere la musica e vivere un’esperienza partecipativa. La manifestazione fa parte di un progetto che mira a coinvolgere la comunità locale attraverso eventi culturali e musicali. La piazza si trasformerà così in un luogo di aggregazione e socializzazione.

La musica come occasione di incontro, confronto e costruzione di nuove possibilità per i giovani. Sabato 16 maggio, Piazza Mercato a Caivano si trasformerà in uno spazio di partecipazione e condivisione con il concerto di LDA e Aka 7even, protagonisti di un nuovo appuntamento del progetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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