NAPOLI - Dopo il successo di “Poesie Clandestine” (brano certificato Oro), LDA e AKA 7EVEN tornano con “Santa”, il loro nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 8 maggio. “Santa” si apre con un sound dal ritmo latino che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Il testo è attraversato da una malinconia sottile, le immagini sono semplici e quotidiane (“un caffè sulle labbra”, “un mozzicone di sigaretta nel posacenere”) e riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi. Il risultato è un contrasto...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Santa”, il nuovo singolo di LDA e Aka 7even

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