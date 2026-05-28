L’Azzurra in vasca Mugello e poi spareggi

L’Azzurra si prepara a tornare in vasca dopo la sconfitta di Perugia, con l’obiettivo di ottenere il punto necessario per assicurarsi il primo posto in classifica. La squadra ha in programma di affrontare Mugello e successivamente gli spareggi. La vittoria sarebbe sufficiente a consolidare la posizione di testa e a qualificarsi senza rischi. Si attende una risposta dalla squadra in vista delle prossime gare.

Mettersi alle spalle la battuta d’arresto di Perugia, conquistando il punto mancante per avere la certezza assoluta del primo posto. E’ con questo obiettivo che l’Azzurra affronterà la Pallanuoto Mugello, nel match che prenderà il via stasera alle 20:30 alla Colzi – Martini. In via Roma, per un incontro valido come anticipo del diciottesimo ed ultimo turno del campionato di Serie C maschile di pallanuoto, si sfideranno due formazioni reduci da prestazioni e cammini differenti. I padroni di casa di coach Santini sono già certi della qualificazione ai playoff, ma non ancora della prima posizione: comandano la classifica del girone 4 con 46 punti, ma a causa della (prima) sconfitta stagionale arrivata contro la Libertas Rari Nantes Perugia, il Certaldo Nuoto ha ridotto a tre le lunghezze di distanza dalla vetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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