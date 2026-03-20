L’Azzurra si prepara a sfidare il Tm Moie in una gara di pallanuoto. Nei giorni scorsi i giocatori della categoria

Nei giorni scorsi sono stati i giocatori della categoria "ragazzi" a prendersi la scena, vincendo con un netto 26-1 contro la Polisportiva Olimpia nel match valido per la quinta giornata del campionato di categoria di pallanuoto. Domani toccherà però alla prima squadra dell’ Azzurra, che sarà impegnata nel match contro il TM Moie saltato nelle scorse settimane a causa dell’allora indisponibilità della piscina di via Roma. Si tratta del recupero della seconda giornata del campionato di Serie C, che nel frattempo è andato avanti. L’appuntamento è proprio alla Colzi – Martini per le 19:30 e si sfideranno due formazioni che puntano al vertice. C’è infatti una certezza: chi vincerà la partita, conquisterà automaticamente anche la testa del girone 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Azzurra in vasca contro il Tm Moie

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