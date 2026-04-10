azzurra in vasca missione marche

Dopo la pausa per le festività di Pasqua, la squadra maschile di pallanuoto tornerà in acqua domani per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. La partita segna il ritorno in vasca dopo alcune settimane e sarà seguita anche dall’attenzione della stampa locale. La sfida si svolgerà in una piscina della regione Marche, dove i giocatori si preparano a riprendere il ritmo di gara.

L’attesa è finita: ormai andata definitivamente in archivio la sosta per le festività di Pasqua, domani l’Azzurra scenderà in vasca per disputare l’undicesima giornata del campionato maschile di Serie C di pallanuoto. Alle 19,15 gli uomini di coach Daniele Santini saranno impegnati nelle Marche a sfidare il TM Moie attuale terza forza del raggruppamento (per un match che prenderà il via alle 19:15). E l’obiettivo resta quello di vincere, provando a fare risultato pieno anche contro una delle squadra più ostiche del raggruppamento e centrando in questo modo la nona vittoria stagionale (in modo tale da avere la certezza di mantenere il primato in attesa del "rush finale"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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