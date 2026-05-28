Lazio ufficiale la risoluzione con Maurizio Sarri
La Lazio ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con Maurizio Sarri, il tecnico toscano. Dopo tre stagioni, si conclude il rapporto tra l’allenatore e il club biancoceleste. La separazione avviene in modo consensuale, senza ulteriori dettagli sugli accordi o le motivazioni. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club.
La S.S. Lazio e Maurizio Sarri si separano consensualmente: termina il rapporto tra il tecnico toscano e il club biancoceleste dopo tre stagioni.. La S.S. Lazio ha comunicato di aver depositato presso la Lega Serie A la risoluzione consensuale del contratto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff tecnico. La società biancoceleste ha preso atto della conclusione del rapporto professionale e ha rivolto al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere. Con questa decisione si chiude ufficialmente l’esperienza di Sarri sulla panchina della Lazio, avviata nel 2021 e caratterizzata da... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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La Lazio ufficializza l’addio di Maurizio Sarri: depositata in Lega la risoluzione consensuale del contrattoLa Lazio ha depositato in Lega di Serie A la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Maurizio Sarri.
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COMUNICATO UFFICIALE La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professional facebook
Tony D’Amico è il nome scelto dall'AS Roma per il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, per andare avanti, è necessaria la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo è raggiungere un accordo con Percassi in questi giorni, i contatti sono già in corso. Appr reddit
UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto. Il comunicatoOra è ufficiale. Maurizio Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto che legava il tecnico alla società biancoceleste. lalaziosiamonoi.it
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