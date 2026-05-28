La Lazio ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con Maurizio Sarri, il tecnico toscano. Dopo tre stagioni, si conclude il rapporto tra l’allenatore e il club biancoceleste. La separazione avviene in modo consensuale, senza ulteriori dettagli sugli accordi o le motivazioni. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club.

La S.S. Lazio e Maurizio Sarri si separano consensualmente: termina il rapporto tra il tecnico toscano e il club biancoceleste dopo tre stagioni.. La S.S. Lazio ha comunicato di aver depositato presso la Lega Serie A la risoluzione consensuale del contratto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff tecnico. La società biancoceleste ha preso atto della conclusione del rapporto professionale e ha rivolto al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere. Con questa decisione si chiude ufficialmente l’esperienza di Sarri sulla panchina della Lazio, avviata nel 2021 e caratterizzata da... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lazio, ufficiale la risoluzione con Maurizio Sarri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sarrismo Lazio - Sarriball -Lazio under Maurizio Sarri

Notizie e thread social correlati

Lazio, ufficiale la separazione con Maurizio Sarri: risoluzione consensuale del contrattoLa Lazio ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Maurizio Sarri e il suo staff.

La Lazio ufficializza l’addio di Maurizio Sarri: depositata in Lega la risoluzione consensuale del contrattoLa Lazio ha depositato in Lega di Serie A la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Maurizio Sarri.

Temi più discussi: Sarri lascia la Lazio, accordo con Lotito: ufficiale la risoluzione; Serie A, raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto Lazio-Sarri; Calcio: addio Sarri, risoluzione consensuale tra il tecnico e la Lazio; Lazio, rescissione consensuale con Sarri: Grazie di tutto, comandante.

SARRI LASCIA LA LAZIO! La #Lazio saluta ufficialmente Maurizio #Sarri: attraverso una nota ufficiale è arrivata la risoluzione consensuale. Il futuro per lui sarà l’ #Atalanta, mentre per i biancocelesti si chiama #Gattuso #calcionews24 x.com

Tony D’Amico è il nome scelto dall'AS Roma per il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, per andare avanti, è necessaria la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo è raggiungere un accordo con Percassi in questi giorni, i contatti sono già in corso. Appr reddit

UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto. Il comunicatoOra è ufficiale. Maurizio Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto che legava il tecnico alla società biancoceleste. lalaziosiamonoi.it

Sarri, ufficiale la risoluzione del contratto con la Lazio. Ora può firmare con l’AtalantaIl club sui social: Grazie di tutto, Comandante. Sulla panchina biancoceleste arriverà Gattuso ... msn.com