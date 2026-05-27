La Lazio ha depositato in Lega di Serie A la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Maurizio Sarri. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall club, che ha concluso così il rapporto di lavoro con l’allenatore. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle motivazioni o alle tempistiche di questa separazione.

La Lazio ha formalizzato l’interruzione definitiva del proprio rapporto professionale con l’allenatore Maurizio Sarri, comunicando ufficialmente di aver depositato la risoluzione consensuale del contratto presso gli uffici della Lega di Serie A. L’annuncio, diramato dai canali istituzionali del club capitolino e ripreso dalle principali agenzie di stampa sportive, mette la parola fine alla trafila burocratica legata al vincolo contrattuale del tecnico toscano e dei componenti del suo staff, ratificando una separazione i cui contorni operativi erano già stati delineati nelle settimane precedenti. Come specificato nella nota ufficiale diffusa dalla società del presidente Claudio Lotito, l’atto formale decreta la conclusione a ogni effetto di legge del legame lavorativo con il tecnico e con tutti i suoi collaboratori di campo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Lazio ufficializza l’addio di Maurizio Sarri: depositata in Lega la risoluzione consensuale del contratto

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