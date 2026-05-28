È stato avviato un progetto pilota chiamato Iride, basato su intelligenza artificiale, per facilitare l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione. L’IA dovrebbe tradurre le richieste degli utenti in pratiche burocratiche. Restano aperti i dubbi su come verranno gestite le controversie senza intervento umano e su chi garantirà la risoluzione dei problemi.

? Punti chiave Come farà l'IA a tradurre i bisogni umani in istanze burocratiche?. Chi garantirà la risoluzione finale delle controversie senza supervisione umana?. Quali rischi comporta affidare la tutela dei diritti a un algoritmo?. Come influirà questo modello sulla tenuta delle democrazie locali?.? In Breve Conferenza internazionale a Roma con 257 delegazioni provenienti da oltre 83 nazioni.. Collaborazione tra Regione Lazio e Formez per il lancio del progetto pilota.. Anastasi di Formez sostiene l'integrazione tra difesa civica e cittadinanza digitale.. Sfida tecnologica tra efficienza algoritmica e supervisione umana del difensore civico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio pilota Iride: l’IA che abbatte i muri tra cittadini e PA

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