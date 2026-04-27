Calabria | corsi gratuiti per la PA tra IA e gestione sanitaria

A partire da maggio, nel territorio calabrese, saranno disponibili corsi gratuiti rivolti ai dipendenti pubblici. Le lezioni si concentreranno su intelligenza artificiale e gestione contabile del settore sanitario. L'obiettivo è aggiornare le competenze del personale e introdurre strumenti innovativi nelle procedure amministrative e sanitarie. L'iniziativa coinvolge il Polo Sna Calabria e si inserisce nelle azioni di formazione professionale dedicate alla pubblica amministrazione.

? Cosa sapere Il Polo Sna Calabria avvia a maggio corsi gratuiti su IA e contabilità sanitaria.. L'iniziativa mira a modernizzare la gestione della Pubblica Amministrazione e del sistema sanitario.. A maggio il Polo Sna Calabria avvierà due percorsi formativi gratuiti rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, focalizzati sulla contabilità sanitaria e sull’intelligenza artificiale, come annunciato dall’europarlamentare Giusi Princi. L’iniziativa nasce per consolidare le competenze amministrative in Calabria, puntando su settori strategici che influenzano direttamente la gestione dei servizi pubblici. La Presidente del Comitato di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: corsi gratuiti per la PA tra IA e gestione sanitaria Notizie correlate Polo Sna Calabria, al via due nuovi corsi formativi: contabilità sanitaria e intelligenza artificiale“Nel mese di maggio il Polo Sna Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati... Polo SNA Calabria lancia due corsi su sanità e IA a maggioPolo SNA Calabria, a maggio due nuovi corsi su contabilità sanitaria e intelligenza artificiale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: AI e cultura; Bova Marina, l'Associazione Ellenofona Paleo Cosmo presenta i corsi di lingua greco-calabra; ADRA. Un’iniziativa di acconciatura sociale in Russia; Bando formazione PMI Sud al via: domande Invitalia dal 21 aprile. Intesa Regione Calabria-Webuild, al via primi corsi per 45Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato del Gruppo Webuild Pietro Salini, accompagnato da Gianni De Gennaro presidente di Eurolink, il consorzio di imprese ... ansa.it Per Campania e Calabria scommessa sulla culturaIl patrimonio culturale rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, e oggi la digitalizzazione dei beni culturali diventa una sfida imprescindibile. Per ... ilmattino.it Concerto 1 maggio a Reggio Calabria, annunciati i NOMI dei cantanti che si esibiranno: uno è reduce da Sanremo - facebook.com facebook Mosaico in tessere policrome con scena di caccia all'orso I sec. a.C., proveniente dall'importante città romana e statio di Taureanum, posta sulla Via consolare Annia-Popilia (a nord di Reggio Calabria). #Calabria #arte #Heritage #Archaeology #MosaicMonda x.com