Giro dei 2 mari Marzia torna in sella | quattro tappe 40 comuni e un viaggio che abbatte muri e distanze nello Stretto

Domani prende il via la decima edizione del “Giro dei 2 mari con Marzia”, una pedalata che coinvolge quattro tappe e oltre 40 comuni nella provincia di Messina. L’evento si propone di promuovere il turismo sostenibile e di abbattere barriere mentali e architettoniche attraverso un viaggio in bicicletta lungo lo Stretto. La manifestazione coinvolge ciclisti e appassionati che attraversano diverse località, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e favorire un approccio più lento e consapevole alla scoperta dei luoghi.

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