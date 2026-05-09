Moviola Lazio Inter | dubbi sul mani di Gila sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var Tutti gli episodi

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lazio e Inter della 36ª giornata di Serie A 202526, sono stati analizzati diversi episodi arbitrali. Si discute sul possibile mani di Gila, mentre il rosso a Romagnoli è stato confermato con l'ausilio del VAR. Questi sono stati i principali momenti sotto scrutinio nel corso della partita, che hanno attirato l’attenzione degli ufficiali di gara e degli osservatori.

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