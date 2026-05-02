CdS – Lazio il piano mercato di Sarri | se resta lui allora Romagnoli e Gila…

In queste ore si parla molto delle strategie di mercato del tecnico in carica, con particolare attenzione alle possibili mosse per rafforzare la squadra. Secondo quanto riportato, se l’allenatore rimarrà alla guida, potrebbero arrivare acquisti di alcuni giocatori già noti, tra cui un difensore e un attaccante. La società sta valutando le operazioni in vista della prossima stagione, in un quadro di continuità e rinforzi mirati.

2026-05-02 07:31:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Le armi poco segrete di Sarri. Gila e Romagnoli punti fermi, serve un doppio sforzo di Lotito per accontentare il Comandante in ottica futura. Se non si tratta di un’impresa, poco ci manca. Nessuno più centrale rispetto ai centrali: la loro permanenza sarà la prima richiesta del tecnico in estate, sempre che resti al timone della Lazio. Due leader da trattenere, con la loro intesa hanno trascinato la squadra e le permettono ancora di sognare. L’attacco è stato sterile per quasi l’intera stagione, è servita tutta la loro capacità di blindare la porta.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Lazio, il piano mercato di Sarri: se resta lui allora Romagnoli e Gila… Notizie correlate Lazio, i convocati per il Bologna: rientra Romagnoli. Diverse assenze per SarriLa Lazio, reduce da due successi di fila contro Sassuolo e Milan, si appresta ad affrontare il Bologna per la 30ª giornata di Serie A. Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcelaDomenica 15 marzo, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lazio Inter, finale Coppa Italia: è SOLD OUT! Il piano per la vendita libera; CDS - Lazio, il futuro di Sarri è incerto, il tecnico vigila sugli scenari da panchina; CdS - Lazio, lotta a tre come prima punta contro l'Inter: le possibili scelte; Sarri, probabile addio alla Lazio! Cds: Segue cosa accade a Napoli... Napoli-Lazio, che figuraccia! CdS: Gara vergognosa, tra le peggiori di Conte! Servono le scuseIl Napoli alza bandiera bianca: al Maradona passa la Lazio per 0-2. Prestazione irriconoscibile per gli uomini di Antonio Conte, mai come ieri sconnessi mentalmente e protagonisti di tanti errori. In. tuttonapoli.net Cds – Partita vergognosa, una delle peggiori dell’era Conte! Un vero e proprio incuboL'edizione odierna del Corriere dello Sport non è esente da critiche nei confronti di Antonio Conte, dopo la bruttissima sconfitta degli azzurri contro la Lazio. mondonapoli.it C'è poco Psg-Bayern nel Napoli Cds: "Conte in Champions non s'è tolto l'etichetta..." x.com Campionati Regionali Individuali e CDS di Prove Multiple a Novara per Allievi e Assoluti. La stessa sede vedrà impegnate le nostre Cadette nell'Esathlon. Sabato CF: 80hs Alto Giavellotto AssF: 100hs Alto Peso 200 AssM: 100 Lungo Peso Alto 400 Domeni - facebook.com facebook