L'azienda celebrerà i suoi 80 anni con un evento rivolto ai dipendenti, ricordando le origini umili partite con pochi ingredienti come zucchero di barbabietola, farina di castagne e cacao in polvere. Nel corso degli anni, è cresciuta fino a diventare un leader mondiale nel settore del cioccolato. La festa include anche il ricordo della

Tutto è cominciato con pochissimo: zucchero di barbabietola, farina di castagne e un po' di cacao in polvere. Con quegli ingredienti di fortuna, nell'Italia devastata dalla guerra, Silvio Agostoni aveva creato la "Torta Montanina" nel suo piccolo laboratorio di Morbegno e aveva capito che poteva costruire qualcosa di grande. Ottant'anni dopo, Icam Cioccolato ha festeggiato quel percorso nello stabilimento di Orsenigo, dove ieri, 27 marzo — data esatta del compleanno — centinaia di dipendenti si sono riuniti per una cerimonia che ha unito memoria e ambizione. Una platea gremita, una mostra storica allestita lungo i corridoi... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Icam festeggia 80 anni con una festa per i dipendenti: dalla "Torta Montanina" del dopoguerra a leader mondiale del cioccolato

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Icam, semaforo verde: arrivano parco, museo del cioccolato e tre condomini a Pescarenico

Alla Passerini Landi l'80° anniversario del voto per il primo Consiglio comunale del DopoguerraMartedì 31 marzo, alle 17, il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un evento legato sia alla ricorrenza ancora vicina...