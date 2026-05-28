L’avventura editoriale dei Libretti di Mal’Aria
Fino al 2 giugno si può visitare presso la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana di Cesena una mostra documentaria dedicata a Arrigo Bugiani e ai Libretti di Mal’Aria. La mostra è curata da Pasquale Di e presenta materiali relativi a questa pubblicazione.
In mostra A Cesena, presso la Biblioteca Malatestiana, fino al 2 giugno, la rassegna sulla piccola collana ideata, curata e realizzata fra il 1960 e il 1994 da Arrigo Bugiani Fino al 2 giugno sarà possibile visitare la mostra documentaria, presso la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana di Cesena, Arrigo Bugiani e i Libretti di Mal’Aria, curata da Pasquale Di Palmo e dedicata a una delle più interessanti, anche se poco conosciute, iniziative editoriali del secondo Novecento italiano. Di Palmo, poeta, critico, traduttore e collezionista, ha raccolto un centinaio di manufatti, fra cui ottanta Libretti di Mal’Aria, piccola collana ideata, curata e realizzata fra il 1960 e il 1994 da Arrigo Bugiani, singolare figura di scrittore ed editore toscano di ascendenza cattolica che esordì collaborando con la rivista «Il Frontespizio». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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