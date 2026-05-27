Fermo trova vecchi libretti bancari nella scatola dei biscotti | potrebbero valere una fortuna

Una pensionata ha scoperto vecchi libretti bancari nella scatola dei biscotti e si è rivolta a un'associazione di legali. Secondo quanto riferito, i titoli potrebbero avere un valore molto elevato. La donna ha dichiarato di aver trovato i documenti tra gli oggetti di famiglia, senza sapere inizialmente cosa fossero. La valutazione dei titoli è ancora in corso, ma si ipotizza che possano valere una somma significativa.

Immaginate di aprire una vecchia scatola di biscotti e trovarci dentro una possibile fortuna. È proprio quello che è capitato a una pensionata di Fermo che nei giorni scorsi si è rivolta a una associazione di legali dopo aver ritrovato casualmente tre vecchi libretti di risparmio cartacei emessi dalla Cassa di Risparmio di Fermo, poi confluita in altre realtà bancarie., La donna ha chiesto assistenza legale per capire se effettivamente i tre libretti possano avere ancora un valore e soprattutto se quest'ultimo possa essere riscosso, dato che i titoli risalgono agli anni sessanta e settanta. Gli importi sembrerebbero a prima vista molto modesti, parliamo di cifre comprese tra mille e cinquemila lire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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