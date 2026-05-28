In Europa sarà obbligatorio indicare gli stipendi negli annunci di lavoro. La normativa mira a rendere più trasparente il mercato del lavoro e a combattere la discriminazione salariale. Le aziende dovranno inserire le informazioni sui compensi fin dalla pubblicazione delle offerte. La nuova regola si applica a tutte le pubblicazioni online di annunci di lavoro, con l’obiettivo di facilitare il confronto tra le offerte e promuovere una maggiore equità nei salari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sta per cambiare in modo significativo il modo in cui vengono pubblicate le offerte di lavoro in Europa. Con la direttiva UE 970 del maggio 2023 sulla trasparenza retributiva, tutti gli annunci dovranno indicare chiaramente lo stipendio o una fascia salariale già prima del colloquio. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 30 giugno, introducendo regole più rigide per garantire maggiore chiarezza ai candidati e contrastare il divario retributivo di genere. Obiettivo: meno disparità e più trasparenza. La normativa europea punta in particolare a ridurre il cosiddetto gender pay gap, cioè la differenza di salario tra uomini e donne a parità di lavoro o ruolo equivalente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lavoro, svolta sulla trasparenza salariale: stipendi chiari obbligatori negli annunci

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TRASPARENZA SALARIALE, SVOLTA STORICA NEL LAVORO IN ITALIA

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