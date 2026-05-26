Addio al mistero dello stipendio la trasparenza salariale è realtà | l' analisi di Valtellina Lavoro
Con l'entrata in vigore della Direttiva UE 2023970 sulla trasparenza salariale, in Italia diventa obbligatorio divulgare le informazioni sugli stipendi. Questa normativa elimina la riservatezza sui salari, rendendo pubblici i dati relativi alle retribuzioni. La modifica legislativa rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando le informazioni salariali erano considerate riservate. Ora, le aziende devono rispettare questa nuova regola, che mira a garantire maggiore trasparenza nel mercato del lavoro.
Non è più solo una questione di etica, ma di sopravvivenza sul mercato del lavoro. Con il recepimento definitivo della Direttiva UE 2023970 sulla trasparenza salariale, l'Italia segna la fine dell'era dello stipendio riservato. Attenzione però, non è vero che da giugno si potrà conoscere la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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