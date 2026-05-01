monopattini svolta sulla sicurezza obbligatori targa e assicurazione

Dopo il boom degli ultimi anni, a Cesena si nota una diminuzione dell’uso dei monopattini, mentre si intensificano le normative sulla sicurezza. Recentemente sono state introdotte nuove regole che prevedono l’obbligo di targa e assicurazione per i veicoli, con l’obiettivo di migliorare la tutela di utenti e pedoni. Le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli per garantire il rispetto di queste norme.

La sicurezza ha annacquato la moda. Dopo il boom degli scorsi anni, a Cesena è sempre più raro imbattersi in monopattini elettrici in giro per la città, tanto che pure il servizio a noleggio affidato dal Comune è cessato e ora l’unica possibilità per utilizzare quello che pareva poter essere un ‘mezzo di trasporto del futuro’ è quella di possederne uno in proprio., Opzione che in città poche persone hanno deciso di scegliere. A fare da spartiacque è stato il momento in cui dal Ministero è arrivata una stretta sull’utilizzo, che è diventato vincolato all’utilizzo del casco, all’apposizione della targa e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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