lavoro in brianza disoccupazione ai minimi ma il precariato resta alto

In Brianza, nel 2025, la disoccupazione si attesta al 3,1%, con il 2,8% tra le donne. I dati mostrano una crescita dell'occupazione stabile nel settore delle costruzioni, commercio, noleggio e pulizie. Tuttavia, il precariato rimane elevato, con molte persone impiegate in contratti a termine o in condizioni di lavoro instabili. La regione registra un saldo positivo nei posti di lavoro a tempo indeterminato, ma la presenza di contratti precari continua a rappresentare un problema.

Monza – Disoccupazione ai minimi storici: 3,1% nel 2025, con il 2,8% di quella femminile, saldi occupazionali positivi nel lavoro subordinato a tempo indeterminato per costruzioni, commercio, noleggio e pulizie. Questi i lati positivi emersi dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e della formazione, presentati dalla Provincia insieme ad Afol Mb (Agenzia formazione lavoro). Avviamenti, una criticità. Tra le criticità, gli avviamenti: dopo il picco di realtà che aprono del 2022, calano nel 2025, con una variazione negativa del 3,4% nell’ultimo anno che, per quanto compensata da una riduzione delle cessazioni, segnala un indebolimento della capacità di attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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