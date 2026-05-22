Lavoro disoccupazione ai minimi storici in Italia | a marzo cala al 5,2%

A marzo, il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 5,2%, raggiungendo il livello più basso mai registrato nel Paese. Questa cifra corrisponde a quella di gennaio 2026, secondo i dati pubblicati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L’OCSE ha analizzato i dati di diversi paesi, evidenziando che l’Italia si trova in una fase di occupazione elevata e di mercato del lavoro relativamente stabile. La diminuzione del tasso di disoccupazione rappresenta un dato positivo rispetto ai periodi precedenti.

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Disoccupazione al minimo storico per l’Italia: 5,2%, come a gennaio 2026. A comunicarlo in una nota è l’Ocse, che ha analizzato tutti i Paesi su cui lavora l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il tasso di disoccupazione delle nazioni dell’area OCSE è rimasto stabile al 5,0% nel marzo 2026, mantenendosi su questo livello o appena al di sotto di esso negli ultimi quattro anni. In Danimarca il calo più consistente. Tra le realtà che hanno registrato il calo più consistente su base mensile c’è la Danimarca, con una diminuzione di 0,7 punti percentuali, trainata principalmente da un calo del tasso di disoccupazione tra le donne di età pari o superiore a 25 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, disoccupazione ai minimi storici in Italia: a marzo cala al 5,2% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bergamo: Tasso di disoccupazione ai minimi storici! Ma c'è un MA... Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavoro, a gennaio disoccupazione ai minimi di sempre: scende al 5,1% Champions League, il Bayern umilia l’Atalanta: finisce 1-6, Italia ai minimi storiciL’Atalanta non ha retto l’urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale Era rimasta solo... Però i tg ci dicono che la disoccupazione è ai minimi storici. x.com Lavoro, disoccupazione ai minimi termini ma attenti al cortocircuito assunzioni. I dati di Arezzo e provincia. L'analisi di GuasconiUn territorio che conferma la tenuta occupazionale, con una disoccupazione ai minimi termini, ma una tendenza riguardo a contratti e assunzioni che fa temere - parole del presidente della Camera di co ... corrierediarezzo.it Lavoro, maggio record: disoccupazione al 9,9%, ai minimi dal 2012Roma, 1 lug. (askanews) – Un maggio da record per il mercato del lavoro. Cresce l’occupazione, cala la disoccupazione, anche quella giovanile e raggiunge livelli mai toccati il numero dei lavoratori ... affaritaliani.it