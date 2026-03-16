Assunzioni in ripresa a Modena ma resta alto il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

A Modena, nel marzo del 2026, sono previste circa 6.010 assunzioni, di cui 960 di alta professionalità. Tuttavia, le aziende incontrano ancora grosse difficoltà nel trovare candidati, con circa una persona su due che non riesce a soddisfare le richieste del mercato del lavoro. Questo scenario evidenzia un persistente divario tra domanda e offerta di lavoro nella provincia.

Una impresa su cinque intende assumere a marzo 2026. I numeri e lo scenario nell'indagine Excelsior Nel mese di marzo 2026 sono previste in provincia di Modena 6.010 assunzioni, di cui 960 di elevata professionalità; resta preoccupante la difficoltà di reperimento, visto che le imprese faticano a trovare un candidato su due. Per una quota pari al 64% delle entrate viene richiesta esperienza specifica; le ricerche di giovani under 30 rappresentano una quota pari a circa un terzo del totale, e anche le assunzioni di immigrati sono pari al 30%. Resta stabile sul 18% la quota di imprese che intendono assumere. A marzo 2026 sono in rialzo le previsioni di assunzione dopo il cedimento registrato il mese scorso: le imprese modenesi hanno, infatti, indicato ingressi superiori del 4% rispetto a febbraio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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