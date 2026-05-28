Lavoro 2035 addio al capo tradizionale | manager orchestratore e team ibridi Studio Politecnico di Milano e Indeed

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra dieci anni, il lavoro vedrà l'addio al capo tradizionale e l'emergere di team ibridi composti da persone e intelligenza artificiale. Secondo uno studio condotto da un'università e da una piattaforma di ricerca, i manager diventeranno orchestratori di queste squadre e il ruolo di leadership si trasformerà. La collaborazione tra umani e strumenti digitali diventerà la norma, creando ambienti di lavoro più flessibili e integrati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà né distopico né irriconoscibile. Sarà popolato da team ibridi dove persone e strumenti di intelligenza artificiale collaboreranno in modo sinergico. A descrivere tale scenario è il white paper dell’Osservatorio HR Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, realizzato insieme a Indeed. L’etichetta scelta per il fenomeno è “Human-Tech Workforce”. La tesi di fondo: più l’IA avanza, più il contributo umano diventa un fattore decisivo per la competitività. Già oggi il 69% delle aziende utilizza l’IA per automatizzare l’analisi dei curriculum. Un numero minore, il 22% delle direzioni HR, sfrutta gli algoritmi per suggerire ai candidati le posizioni più affini al proprio profilo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alberata di Frosinone, via allo studio scientifico del Politecnico di MilanoIl Comune di Frosinone ha avviato uno studio tecnico-scientifico sull’Alberata storica di viale Roma, con l’obiettivo di analizzare il patrimonio...

È a Milano il miglior Master per manager d'Italia: il Politecnico scala le classifiche mondialiLa Graduate School of Management del Politecnico di Milano si colloca al primo posto in Italia nella classifica mondiale dei migliori master...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web