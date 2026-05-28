Lavoro 2035 addio al capo tradizionale | manager orchestratore e team ibridi Studio Politecnico di Milano e Indeed

Notizia in breve

Tra dieci anni, il lavoro vedrà l'addio al capo tradizionale e l'emergere di team ibridi composti da persone e intelligenza artificiale. Secondo uno studio condotto da un'università e da una piattaforma di ricerca, i manager diventeranno orchestratori di queste squadre e il ruolo di leadership si trasformerà. La collaborazione tra umani e strumenti digitali diventerà la norma, creando ambienti di lavoro più flessibili e integrati.