Lavoro 2035 addio al capo tradizionale | manager orchestratore e team ibridi Studio Politecnico di Milano e Indeed
Tra dieci anni, il lavoro vedrà l'addio al capo tradizionale e l'emergere di team ibridi composti da persone e intelligenza artificiale. Secondo uno studio condotto da un'università e da una piattaforma di ricerca, i manager diventeranno orchestratori di queste squadre e il ruolo di leadership si trasformerà. La collaborazione tra umani e strumenti digitali diventerà la norma, creando ambienti di lavoro più flessibili e integrati.
Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà né distopico né irriconoscibile. Sarà popolato da team ibridi dove persone e strumenti di intelligenza artificiale collaboreranno in modo sinergico. A descrivere tale scenario è il white paper dell’Osservatorio HR Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, realizzato insieme a Indeed. L’etichetta scelta per il fenomeno è “Human-Tech Workforce”. La tesi di fondo: più l’IA avanza, più il contributo umano diventa un fattore decisivo per la competitività. Già oggi il 69% delle aziende utilizza l’IA per automatizzare l’analisi dei curriculum. Un numero minore, il 22% delle direzioni HR, sfrutta gli algoritmi per suggerire ai candidati le posizioni più affini al proprio profilo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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