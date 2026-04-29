È a Milano il miglior Master per manager d' Italia | il Politecnico scala le classifiche mondiali

La Graduate School of Management del Politecnico di Milano si colloca al primo posto in Italia nella classifica mondiale dei migliori master destinati a manager, imprenditori e professionisti specializzati, secondo la valutazione di Quacquarelli Symonds. La classifica considera diversi indicatori legati alla qualità dell’offerta formativa e alla preparazione dei partecipanti. La posizione elevata conferma la reputazione dell’istituzione nel settore dell’alta formazione manageriale.

La Graduate school of management del Politecnico di Milano è al primo posto in Italia nella classifica mondiale dei migliori master di alto livello per manager, imprenditori e professionisti esperti di Qs Quacquarelli Symonds. Nello stesso ranking, il percorso dell'ateneo meneghino torna anche al.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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