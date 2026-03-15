Alberata di Frosinone via allo studio scientifico del Politecnico di Milano

Il Comune di Frosinone ha avviato uno studio tecnico-scientifico sull’Alberata storica di viale Roma, con l’obiettivo di analizzare il patrimonio arboreo della zona. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dal vicesindaco Antonio Scaccia, e ha ricevuto l’approvazione della giunta comunale. L’attività prevede un approfondimento scientifico condotto dal Politecnico di Milano.

Uno studio tecnico-scientifico avanzato sull’Alberata storica di viale Roma. Questa l'iniziativa presentata dal Comune di Frosinone, realizzata su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli e del vicesindaco Antonio Scaccia e approvata dalla giunta comunale. Lo studio riguarda circa 200 alberi – in gran parte platani – distribuiti in due filari lungo oltre un chilometro, che costituiscono un patrimonio storico, paesaggistico e ambientale di grande valore. L’analisi sull'Alberata di Frosinone ha come obiettivo quello di comprendere quale sia il grado di stabilità degli alberi e comprendere come tutelarli (tutelando anche la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e di chiunque percorra viale Roma). 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Mobilità in Val Bisagno: entro marzo i risultati dello studio del Politecnico di MilanoDovrebbe arrivare entro marzo il risultato dello studio del Politecnico di Milano sulla viabilità in Val Bisagno: questo è quanto comunicato martedì... Frosinone, fondi regionali per gli alberi monumentali: Alberata esclusa dal bando ARSIALStanziati 66mila euro dalla Regione Lazio per la tutela degli alberi monumentali, ma il filare dei 185 platani storici non è nell’elenco nazionale e... Altri aggiornamenti su Alberata di Frosinone via allo studio... Temi più discussi: Frosinone, sensori sui platani secolari per salvare l'Alberata di viale Roma: il piano del Politecnico di Milano; Frosinone, studio scientifico sull’Alberata storica di viale Roma: il Comune affida l’analisi al Politecnico di Milano; Frosinone – Controlli straordinari: una denuncia e due patenti ritirate. Pugno duro dei carabinieri. Alberata, Terme, Parco: tempi indefinitiÈ stata una settimana densa di annunci green da parte del Comune che prefigurano una città profondamente diversa da quella attuale ... ciociariaoggi.it Frosinone, sensori sui platani secolari per salvare l'Alberata di viale Roma: il piano del Politecnico di MilanoParte il progetto per salvare l'Alberata di Frosinone. Ieri i tecnici del Politecnico di Milano, ai quali l'amministrazione comunale ha ... msn.com ALBERATA, AL VIA LO STUDIO SULLA STABILITÀ DEI PLATANI... Come vi avevamo anticipato alla fine dello scorso anno, il Comune di Frosinone ha avviato uno studio tecnico-scientifico sull'Alberata storica di viale Roma, uno dei simboli più rappresentati facebook