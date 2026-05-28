Lavori sulla Statale del Sempione | scatta la chiusura notturna tra Anzola e Ornavasso

Tra le 22 e le 6, la carreggiata in direzione sud tra Anzola e Ornavasso sarà chiusa per lavori di riparazione della pavimentazione sulla Statale 33. La chiusura interessa il tratto tra i due punti, con segnali di deviazione lungo le strade alternative. L’intervento è stato programmato per consentire il ripristino della superficie stradale sulla superstrada dell’Ossola. I lavori sono stati annunciati da Anas e coinvolgono il tratto in direzione Milano.

Nuovo cantiere al via sulla strada statale del Sempione. Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione sulla superstrada dell'Ossola, per un tratto della Statale 33 all'altezza di Ornavasso, lungo la carreggiata in direzione sudMilano.La chiusura notturnaPer consentire l'esecuzione dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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