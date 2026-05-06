È stata rinnovata la convenzione tra le autorità locali per intensificare i controlli lungo la Statale del Sempione, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. L’obiettivo è aumentare la presenza delle forze di polizia locale per prevenire incidenti, comportamenti scorretti legati alla movida, attività di spaccio e episodi di microcriminalità. L’accordo prevede un lavoro di rete tra le diverse forze coinvolte per migliorare l’efficacia delle operazioni.

Un lavoro di rete per ottimizzare le forze e migliorare i risultati. Ovvero maggiori controlli di Polizia locale di sera e di notte lungo la Statale del Sempione per prevenire gli incidenti e contrastare i comportamenti scorretti legati a movida, spaccio e microcriminalità. Sono gli obiettivi della convenzione promossa dalla Regione tra le Polizie locali in 15 Comuni dell’Asse del Sempione, rinnovata grazie alla delibera di Giunta proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa. La Regione ha confermato il sostegno al progetto “ Sicurezza urbana “ con il protocollo di collaborazione tra Legnano (capofila), Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempione nel mirino. Rinnovata la convenzione tra le Locali sulla Statale

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