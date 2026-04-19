Lavori e ispezioni ai cavalcavia | scatta la chiusura notturna di un tratto della A14

Dalle 21 di lunedì 20 aprile alle 5 di martedì 21 aprile, un tratto della A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Cesena sarà chiuso al traffico verso Ancona. La chiusura è necessaria per permettere lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. La circolazione riprenderà regolarmente alle prime luci del mattino successivo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 20 aprile alle 5 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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