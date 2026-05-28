Lavori alla rete idrica | scuole chiuse nel quartiere Santa Rita a Lanciano

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, alcune zone del quartiere Santa Rita a Lanciano sono rimaste senza acqua a causa di un intervento di manutenzione urgente sulla rete idrica principale. La società che gestisce il servizio ha comunicato l’interruzione temporanea della fornitura idrica, che ha portato alla chiusura delle scuole nel quartiere. L’intervento è stato necessario per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete. Non sono state fornite indicazioni sulla durata dell’interruzione.