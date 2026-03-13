Alloggi popolari | controlli nel quartiere Santa Rita a Lanciano

Oggi nel quartiere Santa Rita a Lanciano sono stati effettuati nuovi controlli da parte della polizia. Le forze dell'ordine sono tornate nell’alloggio popolare coinvolto in un episodio avvenuto a fine gennaio, quando genitori e figli hanno aggredito tre agenti durante una perquisizione domiciliare. Le autorità hanno confermato la presenza di agenti e l’attività di verifica nell’edificio.

Sopralluogo di polizia e tecnici dell'Ater per verificare un'occupazione abusiva in un alloggio popolare teatro, lo scorso gennaio, dell'aggressione a tre agenti Nuovi controlli sono scattati oggi, 13 marzo, nel quartiere Santa Rita, a Lanciano. La polizia è tornata nell'alloggio popolare dove genitori e figli hanno aggredito, alla fine di gennaio, tre agenti che insieme ai colleghi stavano effettuando una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti. Gli operatori erano dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questa mattina gli agenti, arrivati nel quartiere con quattro auto di servizio, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell'Ater, per verificare l'occupazione abusiva di un appartamento, adiacente a quello teatro dell'aggressione dello scorso gennaio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Lanciano, controlli anche di notte nel quartiere Santa RitaServizio a largo raggio, nelle ore serali di venerdì 20 febbraio, dei carabinieri della compagnia di Lanciano: in campo 10 mezzi e 20 militari, che... Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano [FOTO]Il prefetto Silvana D'Agostino a Lanciano a colloquio con parroco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi...