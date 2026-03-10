Scuole chiuse a Quartu Sant’Elena il 12 marzo a causa di lavori alla rete idrica | i dettagli dell’ordinanza del Sindaco
Il 12 marzo le scuole di Quartu Sant’Elena resteranno chiuse a causa di lavori sulla rete idrica. La decisione riguarda tutti i plessi scolastici della città, ad eccezione delle strutture situate nel litorale. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco e prevede la sospensione delle attività didattiche per tutta la giornata. Solo alcune scuole nell’area costiera continueranno regolarmente le lezioni.
Giovedì 12 marzo scuole chiuse a Quartu Sant'Elena causa manutenzione idrica. Lezioni sospese in tutti i plessi, tranne nel litorale. Si rientra venerdì 13. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
