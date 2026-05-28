Il Comune di Follonica e Acquedotto del Fiora hanno effettuato un sopralluogo congiunto al depuratore di Campo Cangino per verificare le soluzioni ai cattivi odori. Durante l'ispezione sono state esaminate le aree interessate e le tecnologie adottate per migliorare la qualità dell'aria. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati o sui tempi di intervento. La visita si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici.

Sopralluogo congiunto di Comune di Follonica e Acquedotto del Fiora al depuratore di Campo Cangino, dove sono in corso i lavori per il nuovo revamping dell’impianto, che porterà ulteriori benefici a questa infrastruttura fondamentale del servizio idrico integrato, tra cui un controllo ancora più efficiente delle emissioni generate dal trattamento fanghi. Presenti il sindaco Matteo Buoncristiani, l’assessore Sandro Marrini, il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai e l’amministratore delegato di Acquedotto del Fiora Anna Varriale. L’investimento stimato è di 140mila euro e i lavori sono articolati in due step. Nel primo step viene... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al depuratore: "Soluzioni definitive contro i cattivi odori"

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