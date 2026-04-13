Lecce il Teatro Romano tra erba e cattivi odori | la Soprintendenza annuncia la ripresa dei lavori

Il teatro romano di Lecce, situato nel centro storico lungo via Arte della Cartapesta, sta per riprendere i lavori di restauro. La Soprintendenza ha annunciato che le operazioni di intervento, sospese temporaneamente, riprenderanno nelle prossime settimane. Il sito, circondato da erba e con alcuni cattivi odori, è oggetto di interventi mirati a valorizzare e conservare questa testimonianza archeologica.

Il teatro romano di Lecce, incastonato nel centro storico in via Arte della Cartapesta, si prepara a una nuova fase di restauro. Una notizia attesa da tanti cittadini e turisti che non hanno mancato di notare le condizioni di degrado in cui da tempo versa il bene di epoca romana. Circondato da pannelli in legno che ne occultano la vista, con la presenza diffusa di erbacce e muschio, il monumento mostra i segni di un cantiere fermo nel tempo: in molti lamentano i fastidiosi miasmi nelle vicinanze, mentre attrezzi e vestiti abbandonati, anziché un pubblico di astanti, occupano alcuni posti a sedere delle antiche gradinate. I turisti spiano dalle uniche grate libere, raggiungibili da via del Teatro romano, scuotono la testa e scappano via, tappandosi il naso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, il Teatro Romano tra erba e cattivi odori: la Soprintendenza annuncia la ripresa dei lavori Cattivi odori a Faenza, il Comune: "La causa è un fertilizzante organico usato nei campi. Nessun pericolo"L'Unione dei comuni della Romagna Faentina fa il punto della situazione sul caso dei cattivi odori avvertiti anche a Faenza negli ultimi giorni.