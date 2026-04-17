Cestini colmi 24 ore su 24 | degrado e cattivi odori davanti al parchetto dove giocano i bambini

Un lettore ha segnalato un problema di degrado nella zona Q2, dove i cestini della spazzatura sono pieni da più di una settimana. La presenza di rifiuti accumulati davanti al parchetto frequentato dai bambini ha attirato l’attenzione, accompagnata da cattivi odori e un aspetto trasandato. La segnalazione include anche una fotografia che mostra la situazione attuale, evidenziando l’accumulo di spazzatura che non è stato ancora rimosso.

ANCONA – Un nostro affezionato lettore ci ha scritto e inviato la foto che potete vedere per segnalare un problema di degrado: «Zona Q2, cestini colmi di spazzatura da oltre una settimana davanti al parchetto dove giocano i bambini. I cestini puzzano e non sono svuotati come nel corridoio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. Traumi, zuffe, malori. Ambulanze per cani e gatti attive 24 ore su 24Ambulanze tutte per loro e una cartellonistica dettagliata appesa fuori da ogni area di sgambamento cani.