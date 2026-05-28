Lavori a Napoli Centrale più accessi e sale lounge | Qui lo scalo più bello

Da ilmattino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stazione centrale di Napoli sta subendo lavori di ristrutturazione con un investimento di 22 milioni di euro. Sono stati aggiunti nuovi accessi e sale lounge, migliorando gli spazi per i viaggiatori. La riqualificazione prevede anche un restyling degli ambienti interni, rendendo lo scalo più funzionale e confortevole. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per i passeggeri e rafforzare l’immagine dello scalo.

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La Stazione centrale di Napoli si rifà il look, una trasformazione radicale con un investimento di 22 milioni promosso da Grandi stazioni retail e sostenuto anche da Fs sistemi urbani. «I cantieri apriranno nella prima metà di giugno e si chiuderanno a fine 2027 ma gran parte della Stazione centrale di Napoli sarà pronta per l’America’s Cup tra la primavera-estate dell’anno prossimo. Stiamo parlando di una stazione dove transitano 150mila persone al giorno e 90 milioni l’anno. E con il grande evento della Coppa America Napoli sarà sotto i riflettori di tutto il mondo, arriveranno tanti nuovi visitatori e dobbiamo accoglierli bene: Napoli non è solo un transito è ormai una destinazione e deve essere all’altezza della situazione». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Lavori a Napoli Centrale, più accessi e sale lounge: «Qui lo scalo più bello»
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