Tra il 18 e il 27 marzo, gli ispettori del lavoro in Sicilia hanno svolto controlli nel capoluogo e in vari centri della provincia, concentrandosi sui settori dell'edilizia, dei panifici e altri. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità: lavoratori in nero, telecamere installate senza autorizzazione e violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono state comminate maxi multe alle aziende coinvolte.

Nel periodo dal 18 al 27 marzo, gli ispettori del contingente dell'ispettorato del lavoro in Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza che ha toccato – sia nel capoluogo che in diversi centri della provincia - i settori dell’edilizia, dei panifici e dei pubblici esercizi.Nel corso delle ispezioni sono stati trovati 6 lavoratori in nero, sono state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza ed è stata rilevata la presenza di impianti di videosorveglianza illegittimamente installati. In edilizia sono stati controllati 4 cantieri.Nel primo sono state trovate ad operare 2 ditte, una delle... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Lavoratori in nero, telecamere abusive e violazioni della sicurezza: scattano maxi multe

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