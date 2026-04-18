Melito lavoratori in nero e anomalie edilizie | sanzionato ristorante-pizzeria in via Signorelli

Giovedì, la Polizia Municipale di Melito ha condotto un controllo in un ristorante-pizzeria situato in via Signorelli, vicino al confine con Giugliano. Durante l’ispezione sono state riscontrate presenze di lavoratori in nero e alcune irregolarità edilizie. Le autorità hanno applicato sanzioni amministrative e predisposto le procedure necessarie per le irregolarità riscontrate. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle attività coinvolte o sui dettagli specifici delle violazioni.

Blitz della Polizia Municipale di Melito nella giornata di giovedì presso un ristorante-pizzeria situato in via Signorelli, al confine con Giugliano. L'attività è stata sottoposta a verifiche congiunte con Guardia di Finanza, ASL e ufficio tecnico comunale. Nel corso dell’ispezione sono emerse diverse irregolarità. In particolare, sono state accertate anomalie di natura edilizia e la presenza di due lavoratori in nero. Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo compreso tra i 7 e gli 8 mila euro. Inoltre, è stata disposta una diffida all’utilizzo di una parte del locale. L’operazione è stata coordinata dalla comandante della Polizia Municipale, Annamaria Pagliuca, e rientra in un più ampio piano di controlli mirati.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, lavoratori in nero e anomalie edilizie: sanzionato ristorante-pizzeria in via Signorelli Notizie correlate Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristoranteCecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina. Calatafimi Segesta: Ristorante sanzionato per irregolarità, sicurezza a rischio e controlli sui lavoratori contestati.Un’attività di ristorazione con intrattenimento a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, è stata sanzionata dai Carabinieri a seguito di... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Blitz nel beach club a Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero. Lavoro nero in un 'beach club' del litorale domizioScoperti 19 'irregolari' su un totale di 39 lavoratori presenti al momento dei controlli. Maxi sanzione al titolare e proposta di sospensione dell'attività ... casertanews.it Castel Volturno, blitz ai Laghetti: 19 lavoratori in nero in un beach clubLe Guardia di finanza della compagnia di Mondragone scopre che quasi la metà degli addetti operava senza contratto. Scatta la maxi-sanzione e la proposta di ... napoli.repubblica.it