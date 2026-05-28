Lavorare per i ricchi | mentre gli stipendi calano i Ceo guadagnano sempre di più | solo dai dividendi intascano 2.500 dollari al secondo

Tra il 2019 e il 2025, i salari reali dei lavoratori sono diminuiti del 12%, mentre i compensi dei CEO sono cresciuti del 54 per cento. I dirigenti delle grandi aziende ricevono ogni secondo circa 2.500 dollari dai dividendi. Questa disparità si manifesta anche in termini di reddito complessivo, con i CEO che guadagnano sempre di più rispetto ai lavoratori. I dati evidenziano un aumento delle retribuzioni dei dirigenti a fronte di un calo dei salari medi.

Tra il 2019 e il 2025 i salari reali dei lavoratori nel mondo sono diminuiti del 12%, mentre le retribuzioni dei CEO sono aumentate del 54 per cento. È il dato più emblematico contenuto nella nuova analisi pubblicata da Oxfam e International Trade Union Confederation. Il rapporto ha preso in esame 1.500 grandi aziende in 33 Paesi che hanno reso pubblici i compensi dei propri amministratori delegati nel 2025. Il risultato mostra un mondo del lavoro sempre più polarizzato dove i patrimoni miliardari e gli stipendi dei top manager crescono rapidamente mentre milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d’acquisto. Secondo il report, lavorare non basta più a garantire l’uscita dalla povertà. 🔗 Leggi su Open.online

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