PepsiCo vola | utili in crescita e dividendi sempre più ricchi

Nelle prossime settimane, sarà pubblicato il bilancio del primo trimestre di una delle principali aziende alimentari e delle bevande a livello globale. Gli analisti prevedono un aumento degli utili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l’azienda si prepara a distribuire dividendi più consistenti ai propri azionisti. La società, con sede a New York, continua a mostrare segnali di solidità finanziaria e crescita.

La società di New York PepsiCo si appresta a svelare i propri dati finanziari relativi al primo trimestre, con gli analisti che puntano a un incremento degli utili rispetto alla stagione precedente. Il rilascio dei risultati è fissato per giovedì 16 aprile, prima dell’apertura dei mercati, e apre nuovi scenari guarda ai dividendi come strumento di integrazione del reddito. Le proiezioni degli esperti indicano per questo trimestre un utile di 1,54 dollari per ogni singola azione, segnando una progressione rispetto agli 1,48 dollari registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Parallelamente, le entrate complessive dovrebbero attestarsi intorno ai 18,92 miliardi di dollari, superando la soglia dei 17,92 miliardi dichiarata l’anno passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PepsiCo vola: utili in crescita e dividendi sempre più ricchi Notizie correlate Iren, il Cda approva il bilancio consolidato: utili e dividendi in crescitaTutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in... Leggi anche: Bper, bene gli utili e ora più dividendi